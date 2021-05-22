Женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса

На турнире по смешанным единоборствам Bellator 259 Крис Сайборг победила техническим нокаутом Лесли Смит и защитила чемпионское звание

Крис Сайборг с чемпионским поясом / Фото: Twitter

В американском Анкасвилле в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 259 состоялся суперпоединок между Крис Сайборг из Бразилии и Лесли Смит (США).

Поединок вышел очень ярким и прошел при полном преимуществе более опытной Сайборг. Крис победила в пятом раунде техническим нокаутом и защитила чемпионский пояс Bellator в полулегком весе. Смотрите эффектный бросок Крис.

Напомним, девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошел в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.