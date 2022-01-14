Жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП (фото, видео)

Виктория Данченко погибла в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедия случилась сегодня днем. Mercedes, за рулем которого находилась Виктория, врезался в серебристую KIA, затем зацепил эвакуатор и отлетел в отбойник.

Судя по всему, скорость у нее была приличной, ведь автомобиль превратился в груду металлолома. Тело девушки извлечь из автомобиля удалось только спасателям с помощью специнструментов, сообщает Telegram-канал Киев INFO.

Источник отмечает, что девушка часто выставляла в Instagram видео с нарушением ПДД, чаще всего – превышение скорости.

На странице Виктории в Instagram много фото с автомобилем. Само авто принадлежало футболисту.

Олег и Виктория поженились в июле 2020 года. Они познакомились, когда футболист выступал за российский Анжи. До этого Виктория встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко.

Читайте также: