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Жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП (фото, видео)

Андрей Трофимов
14 января, 21:31
Жена игрока луганской Зари Олега Данченко Виктория погибла в результате ДТП на трассе Киев – Одесса. Ее тело смогли достать из автомобиля только с помощью спасателей

Виктория Данченко погибла в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедия случилась сегодня днем. Mercedes, за рулем которого находилась Виктория, врезался в серебристую KIA, затем зацепил эвакуатор и отлетел в отбойник.

Судя по всему, скорость у нее была приличной, ведь автомобиль превратился в груду металлолома. Тело девушки извлечь из автомобиля удалось только спасателям с помощью специнструментов, сообщает Telegram-канал Киев INFO.

Источник отмечает, что девушка часто выставляла в Instagram видео с нарушением ПДД, чаще всего – превышение скорости.

На странице Виктории в Instagram много фото с автомобилем. Само авто принадлежало футболисту.

Олег и Виктория поженились в июле 2020 года. Они познакомились, когда футболист выступал за российский Анжи. До этого Виктория встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко.

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