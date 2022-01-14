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Дружина українського футболіста на смерть розбилася у ДТП (фото, відео)

Андрій Трофімов
14 січня, 21:31
Дружина гравця луганської Зорі Олега Данченка Вікторія загинула внаслідок ДТП на трасі Київ – Одеса. Її тіло змогли дістати з автомобіля лише за допомогою рятувальників

Вікторія Данченко загинула у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагедія сталася сьогодні вдень. Mercedes, за кермом якого була Вікторія, врізався в сріблясту KIA, потім зачепив евакуатор і відлетів у відбійник.

Зважаючи на все, швидкість у неї була пристойною, адже автомобіль перетворився на купу металобрухту. Тіло дівчини витягти з автомобіля вдалося лише рятувальникам за допомогою спецінструментів, повідомляє Telegram-канал Київ INFO.

Джерело зазначає, що дівчина часто виставляла в Instagram відео з порушенням правил дорожнього руху, найчастіше – перевищення швидкості.

На сторінці Вікторії у Instagram багато фото з автомобілем. Саме авто належало футболісту.

Олег та Вікторія одружилися у липні 2020 року. Вони познайомилися, коли футболіст виступав за російський Анжі. До цього Вікторія зустрічалася із іншим українським футболістом Владленом Юрченком.

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