Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)

Жена знаменитого футболиста Лос-Анджелес Гэлакси и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса, Сара Кохан, в очередной раз поразила своей прелестной фигурой.
Сложно поверить, что за эта красотка недавно родила двух погодок – сына Ноа (в июне 2019-го) и дочку Налу (в октябре 2020-го).
В свободное от материнских хлопот время австралийка прилегла позагорать на лужайке своего дома в Калифорнии в одних лишь трусиках.
"Мама не при исполнении, пока детки не встали", – так подписала этот снимок у себя в Instagram Сара Кохан, имеющая 1,6 миллиона фолловеров
Отметим, что Сара Кохан уже не в первый раз позирует обнаженной. Недавно жена футболиста, известного по прозвищу Чичарито и выступавшего в свое время за Манчестер Юнайтед и Реал, выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото.
Смотрите больше фото Сары Кохан
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