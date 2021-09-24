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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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Жду войну! Пугающее заявление Кличко

Любомир Луканюк
24 сентября, 09:05
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко с нетерпением ждет чемпионского поединка в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа

Кличко с нетерпением ждет чемпионский поединок

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, которого Джошуа отправил на пенсию, поделился ожиданиями от субботнего поединка.

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"Захватывающее противостояние Энтони Джошуа и Александра Усика. Жду войну чемпионов. Этот бой очень меня волнует", – написал Владимир Кличко в Twitter.

У букмекеров фаворит встречи британец. Мало того, что Энтони чемпион, так он еще и по габаритам превосходит Александра. Котировки на победу Джошуа – 1.44, на успех Усика – 3.48.

Кстати, на пресс-конференции, посвященной бою, Усик удивил. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни обычно общается на русском.

После разговора с прессой боксеры провели дуэль взглядов.

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