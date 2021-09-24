Чекаю війну! Страшна заява Кличка

Кличко з нетерпіння чекає на чемпіонський поєдинок

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко, якого Джошуа відправив на пенсію, поділився очікуваннями від суботнього поєдинку.

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"Захоплююче протистояння Ентоні Джошуа і Олександра Усика. Чекаю війну чемпіонів. Цей бій дуже мене хвилює", – написав Володимир Кличко в Twitter.

У букмекерів фаворит зустрічі британець. Мало того, що Ентоні чемпіон, так він ще і за габаритами перевершує Олександра. Котирування на перемогу Джошуа – 1.44, на успіх Усика – 3.48.

До речі, на прес-конференції, присвяченій бою, Усик здивував. На питання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською.

Після розмови з пресою боксери провели дуель поглядів.