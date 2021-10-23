23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 28’
Ворскла 0
Шахтер 0
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Вильярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
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Ждем продолжения мегафайта! Стали известны дата и соперник Тайсона Фьюри

Сергей Шаховец
23 октября, 16:55
Легендарный промоутер Боб Арум проанонсировал будущий поединок своего клиента Тайсона Фьюри

Следующим соперником Тайсона Фьюри станет Джонс или Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Ждать следующего боя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC осталось совсем недолго. Но к сожалению, соперником Цыганского короля будет не украинец Александр Усик.

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89-летний глава компании Top Rank рассчитывает организовать бой Фьюри в марте следующего года, а соперником его клиента станет Диллиан Уайт или Джозеф Джойс.

"Я постоянно общаюсь с Тайсоном. Он определенно не собирается уходить из бокса. Вопрос в том, когда он будет драться в следующий раз? Я мог бы предположить, что, наверное, в марте.

Уайт не является обязательным претендентом. Он обязан драться с Отто Валлином, а там посмотрим.

Но опять же, я бы хотел, чтобы в марте Фьюри провел бой в Великобритании, и я думаю, что среди потенциальных соперников могут быть Диллиан Уайт или Джо Джойс. Я не думаю, что могут возникнуть проблемы с организацией боя Фьюри в Великобритании", – цитирует Боба Арума boxing247.com.

Джойс, Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что Джозеф Джойс – непобедимый британский боксер-профессионал, провел 13 боев на профи-ринге. Он ни разу не проиграл, а 12 поединков закончились нокаутом. По мнению сопромоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, именно в Джонсе Тайсон видит главную угрозу своему величию.

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Джо Джойс / Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт не сможет подраться со шведом Отто Валлином 30 октября. Британский боксер отказался от поединка в эту дату из-за повреждения плеча.

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Напомним, что на кону боя Уайт – Валлин должен был бы оказаться статус обязательного претендента на титул WBC, который в недавней рубке с Деонтеем Уайлдером отстоял Тайсон Фьюри.

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