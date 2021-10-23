23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 21’
Ворскла 0
Шахтар 0
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Чекаємо продовження мегафайту! Стали відомі дата і суперник Тайсона Ф'юрі

Сергій Шаховець
23 жовтня, 16:55
Легендарний промоутер Боб Арум проанонсував майбутній поєдинок свого клієнта Тайсона Ф'юрі

Наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Джонс або Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Чекати наступного бою чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC залишилося зовсім недовго. Але на жаль, суперником Циганського короля буде не українець Олександр Усик.

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89-річний голова компанії Top Rank розраховує організувати бій Ф'юрі в березні наступного року, а суперником його клієнта стане Ділліан Вайт або Джозеф Джойс.

"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз? Я міг би припустити, що, напевно, в березні .

Вайт не є обов'язковим претендентом. Він зобов'язаний битися з Отто Валліном, а там подивимося.

Але знову ж таки, я б хотів, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Великобританії, і я думаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Вайт або Джо Джойс. Я не думаю, що можуть виникнути проблеми з організацією бою Ф'юрі в Великобританії", – цитує Боба Арума boxing247.com.

Джойс, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що Джозеф Джойс – непереможний британський боксер-професіонал, провів 13 боїв на профі-рингу. Він жодного разу не програв, а 12 поєдинків закінчилися нокаутом. На думку спів-промоутера Ф'юрі Френка Воррена, саме у Джонсі Тайсон бачить головну загрозу своїй величі.

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Джо Джойс / Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі британець Ділліан Вайт не зможе побитися зі шведом Отто Валліном 30 жовтня. Британський боксер відмовився від поєдинку в цю дату через пошкодження плеча.

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Нагадаємо, що на кону бою Вайт – Валлін мав би опинитися статус обов'язкового претендента на титул WBC, який у недавній рубці з Деонтеєм Вайлдером відстояв Тайсон Ф'юрі.

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