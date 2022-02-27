8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Засунули язык в ж*пу от страха! Украинка жестко проехалась по спортсменам России и Беларуси

Андрей Трофимов
27 февраля, 13:55
Фристайлистка Ольга Полюк в ужасе от того, что российские и белорусские спортсмены не призывают остановить войну

Ольга Полюк не пробилась в финал ОИ-2022 / Фото: НОК Украины

Участница Олимпийских игр в Пекине-2022 фристайлистка Ольга Полюк призвала спортсменов из России и Беларуси не молчать.

Украинка шокирована тем, что ее коллеги никак не реагируют на войну в Украине.

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"Все эти дни мне написало очень много людей со всего мира, которые переживают за меня и мою команду. Спрашивают – в порядке ли мы, нужна ли помощь. Спортсмены, любители спорта и просто небезразличные люди. И ни одного слова от русской команды. Они живут, как будто ничего не произошло.

Кому-то безразлично, кто-то просто язык в ж*пу засунул от страха. Ваша армия бомбит мирные города мирное население. С территории Беларуси идут колоны танков и выпускают ракеты в сторону Украины. А вы дальше постите, как у вас хорошо проходит день и как все классно??

Для меня есть один настоящий человек в этой всей ситуации, который не молчит. Все знают этого самого смелого человека, который заслуживает больше всех олимпийскую медаль и медаль за смелость!" – написала Полюк в Instagram.

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