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Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
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Львів --
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Засунули язик в д*пу від страху! Українка жорстко проїхалася по спортсменах Росії та Білорусі

Андрій Трофімов
27 лютого, 13:55
Фристайлістка Ольга Полюк у шоці від того, що російські та білоруські спортсмени не закликають зупинити війну

Ольга Полюк не пробилася у фінал ОІ-2022 / Фото: НОК України

Учасниця Олімпійських ігор у Пекіні-2022 фристайлістка Ольга Полюк закликала спортсменів з Росії та Білорусі не мовчати.

Українка шокована тим, що її колеги ніяк не реагують на війну в Україні.

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"Всі ці дні мені написало дуже багато людей з усього світу, які переживають за мене та мою команду. Запитують, чи з нами гаразд, чи потрібна допомога. Спортсмени, любителі спорту та просто небайдужі люди. І жодного слова від російської команди. Вони живуть, ніби нічого не сталося.

Комусь байдуже, хтось просто язик у д*пу засунув від страху. Ваша армія бомбить мирні міста, мирне населення. З території Білорусі йдуть колони танків та випускають ракети у бік України. А ви далі постите, як у вас добре минає день і як все класно?

Для мене є одна справжня людина в цій ситуації, яка не мовчить. Усі знають цю сміливу людину, яка заслуговує найбільше на олімпійську медаль і медаль за сміливість!" – написала Полюк у Instagram.

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