Защитник Динамо женился на красавице: фото избранницы Шабанова

Супруга Артема Шабанова Юлия / Фото: Instagram
Защитник киевского Динамо Артем Шабанов женился. Избранницей футболиста сала красавица Юлия. "Теперь я официально Шабанова", – подписала свои свадебные фото девушка в Instagram.
Впрочем, медового месяца паре сейчас ждать не стоит, ведь уже сегодня Шабанов вместе с Динамо улетел на второй тренировочный сбор в Швейцарию. Вероятно, отдых возле моря придется перенести на зимнее межсезонье.
Яркие фото супруги Артема Шабанова Юлии:
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