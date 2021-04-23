Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не видели

Боец ММА из Беларуси Александр Ковалев одержал досрочную победу над финном Маркусом Ритохонкой на турнире Absolute Championship Akhmat

Белорусский боец смешанных единоборств Александр Ковалев одержал победу над финном Маркусом Ритохонкой на турнире Absolute Championship Akhmat.

В концовке первого раунда Ковалев поймал соперника на удушающий прием "анаконда". Белорус довел Ритохонку до потери сознания. После того как рефери остановил поединок, финский спортсмен остался лежать на канвасе.

Ковалев одержал девятую победу подряд в MMA. В профессиональных поединках он еще не проигрывал.

Ритохонка потерпел четвертое поражение в карьере при семи победах.

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