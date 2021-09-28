За звание чемпиона мира Усик поедет благодарить в Крым

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Александр Усик победил Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Впрочем, пока полностью прочувствовать чемпионство Усик не может, ведь у него еще нет его чемпионских поясов! Заветные пояса Усик получит лишь через три недели.

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Сразу поле этого боксер отправится в Крым, хотя праздновать он начал сразу после прибытия в Киев.

"Конечно, я начал праздновать уже. Будем салют организовать, но завтра тренировки еще. Нужно дождаться поясов, чтобы поехать домой, в Крым. Я хочу увидеться с тренером, со своими кумовьями, сестрой. Зайти в свой родной зал, показать тренеру пояса, поблагодарить его за то, что он когда-то давно взял меня к себе в секцию и довел до высокого уровня, научил защищаться меня, боксировать, рассуждать и прощать перед тем, как бить. Сделал из мальчишки мужчину", – цитирует Усика tsn.ua.

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Кстати, ранее мы писали, что Усик победил Джошуа благодаря совету сына: признание боксера. Во время поединка с Джошуа жена Усика Екатерина была рядом с ним у ринга, сыновья спали, но совет старшего из них помог Александру победить.

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