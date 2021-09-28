Дочь не выдержала! Усик рассказал, как дети смотрели его бой с Джошуа

Во время поединка с Джошуа жена Усика Екатерина была рядом с ним у ринга, сыновья спали, а дочь по ходу боя из-за волнения ушла от экрана, но затем вернулась

Усик и его дочка / Фото: Reuters, Instagram

Супруга Александра Усика Екатерина в ночь на воскресенье в числе первых поздравила его с победой над Энтони Джошуа, так как во время поединка находилась у ринга в Лондоне.

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А вот как смотрели бой трое детей украинского боксера – 11-летняя Елизавета, 8-летний Кирилл и 6-летний Михаил – оставалось тайной, которую Александр Усик сегодня раскрыл.

"Я разговаривал с дочкой в день поединка. Видел, что она переживательно к этому относится. Она смотрела первый и второй раунды боя с Джошуа, потом ушла куда-то, ходила-ходила с моей мамой. К восьмому раунду вернулась"

"Мама вообще не смотрит в прямом эфире, только в записи с утра, когда уже знает результат"

"Ребята мои тогда уже спали"

Усик и его дочь-парикмахер / Фото: Instagram

"Сын Кирилл, старший, 8 лет, проснувшись утром, включил и посмотрел сам"

"Кстати, не знаю, смотрел ли младший Михаил. Он у нас босс. Думаю, смотрел"

"Кстати, знаете, перед тем, как мы подписали контракт на бой с Джошуа, я лежал у Кирилла в комнате, и он говорит: "Ты что, с Энтони Джошуа будешь боксировать?". "Откуда знаешь?" – "Та у нас в школе об этом разговаривают, в интернете пишут". Я говорю ему: "Да, наверное, с ним". И тут сын мне: "Не, ну ты выиграешь"

"А что еще сын скажет отцу? Но я у него спрашиваю: "А что мне для этого нужно сделать?" И он отвечает: "Пап, тебе нужно очень сильно потрудиться"

"Ему восемь лет, комар. Ты, вообще, откуда знаешь, что мне надо делать... Но он очень четко все сказал – сильно потрудиться... Что мы и сделали"

"Понятно, что дети переживают, ведь не только мы бьем соперников, но и они нас, – рассказал Александр Усик на сегодняшней пресс-коференции. – Но это моя работа"

Усик и его дети / Фото: Instagram

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Усик, его жена и дочь / Фото: Instagram

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.