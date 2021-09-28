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За звання чемпіона світу Усик поїде дякувати в Крим

Андрій Трофімов
28 вересня, 19:39
Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик чекає, коли зможе поїхати додому в Крим. Боксер відправиться на півострів, коли отримає чемпіонські пояси

Усик з чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і завоював титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Втім, поки повністю відчути чемпіонство Усик не може, адже у нього ще немає його чемпіонських поясів! заповітні пояса Усик отримає лише через три тижні.

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Відразу поле цього боксер відправиться до Криму, хоча святкувати він почав відразу після прибуття в Київ.

"Звичайно, я почав святкувати вже. Будемо салют організувати, але завтра тренування ще. Потрібно дочекатися поясів, щоб поїхати додому, в Крим. Я хочу побачитися з тренером, зі своїми кумами, сестрою.

Зайти в свій рідний зал, показати тренеру пояса, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене до себе в секцію і довів до високого рівня, навчив захищатися мене, боксувати, міркувати і прощати перед тим, як бити. Зробив з хлопчаки чоловіка", – цитує Усика tsn.ua.

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До речі, раніше ми писали, що Усик переміг Джошуа завдяки пораді сина: визнання боксера. Під час поєдинку з Джошуа дружина Усика Катерина була поруч з ним у рингу, сини спали, але порада старшого з них допомогла Олександру перемогти.

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