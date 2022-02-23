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Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
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Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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За вторжение – в пролете! Роналду отказался от Аэрофлота

Максим Мельник
23 февраля, 09:20
Манчестер Юнайтед, за который выступает Криштиану Роналду, сменил авиакомпанию после признания Россией террористических "ЛДНР"

Криштиану отказался от лайнера "Аэрофлота" / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико в Мадрид Манчестер Юнайтед не стал лететь российской авиакомпанией "Аэрофлот".

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Причина – признание Россией так называемых "ЛДНР" и открытое вторжение войск РФ на Донбасс.

Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, английский Манчестер Юнайтед регулярно летает на европейские матчи с "Аэрофлотом" в рамках давнего коммерческого партнерства, но после гитлеровских маневров Путина в отношении Украины чартерный рейс манкунианцев бортом российской авиакомпании был отменен.

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/ Фото: Flickr

Вместо этого команда Криштиану Роналду воспользовалась услугами британской авиакомпании Titan Airways.

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Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов-2022 готовятся отобрать у России и перенести в Великобританию – из Санкт-Петербурга в Лондон.