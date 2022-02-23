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Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфіка --
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Баварія --
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Інтер --
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Порту --
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Аталанта --
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Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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За вторгнення – у прольоті! Роналду відмовився від Аерофлоту

Максим Мельник
23 лютого, 09:20
Манчестер Юнайтед, за який виступає Криштіану Роналду, змінив авіакомпанію після визнання Росією терористичних "ЛДНР"

Криштіану відмовився від літака "Аерофлоту" / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко до Мадрида Манчестер Юнайтед не полетів російською авіакомпанією "Аерофлот".

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Причина – визнання Росією так званих "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними джерела, англійський Манчестер Юнайтед регулярно літає на європейські матчі з "Аерофлотом" у рамках давнього комерційного партнерства, але після гітлерівських маневрів Путіна щодо України чартерний рейс манкуніанців бортом російської авіакомпанії було скасовано.

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/ Фото: Flickr

Натомість команда Криштіану Роналду скористалася послугами британської авіакомпанії Titan Airways.

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Раніше ми писали, що фінал Ліги чемпіонів-2022 готуються відібрати у Росії і перенести до Великої Британії – із Санкт-Петербурга до Лондона.