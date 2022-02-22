Это вам за вторжение в Украину: у России забирают финал Лиги чемпионов

Россия, чей президент накануне признал независимыми так называемые "ЛДНР", рискует лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", запланированного на 28 мая.
Об этом сообщили сразу два британских издания – Mirror и Daily Star.
Причина, по данным источников, – вторжение войск РФ в Украину.
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Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон, стадион "Уэмбли".
В УЕФА пока не приняли решение – там продолжат следить за ситуацией.
21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей. "Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим", – сказал Зеленский.