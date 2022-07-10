Ярмоленко вернется в УПЛ? Назван следующий клуб капитана сборной Украины

Андрей Ярмоленко может вернуться в Динамо спустя пять лет после ухода

Динамо продолжает подготовку к новому сезону. Уже через полторы недели "бело-синим" нужно стартовать в Лиге чемпионов. Во 2 квалификационном раунде турнира подопечные Мирчи Луческу сразятся с Фенербахче.

Перед этим состав киевлян может получить существенное усиление. Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун, Динамо достигло принципиальной договоренности со своим экс-капитаном Андреем Ярмоленко.

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У 32-летнего вингера этим летом подошел к концу контракт с Вест Хэмом и нынче он находится в статусе свободного агента. По данным источника, ради возвращения в Динамо Андрей отказался от предложений Фулхэма, а также ряда турецких клубов.

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Напомним, что Ярмоленко выступал за Динамо с 2006 по 2017 годы. За это время вингер отметился 137 голами в 341 матче, трижды став чемпионом Украины и однажды – лучшим бомбардиром УПЛ.

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Новый сезон чемпионата Украины должен стартовать в конце августа. Участие в нем примут 16 клубов, а сами матчи пройдут на территории нашей страны несмотря на военное положение. Правда, будут и исключения из этих правил.