Ярмоленко повернеться в УПЛ? Названий наступний клуб капітана збірної України

Андрій Ярмоленко може повернутися до Динамо через п'ять років після відходу

Динамо продовжує підготовку до нового сезону Вже за півтора тижні "біло-синім" потрібно стартувати в Лізі чемпіонів. У 2 кваліфікаційному раунді турніру підопічні Мірчі Луческу зіграють з Фенербахче.

Перед цим склад киян може отримати значне посилення. Як повідомляє турецький журналіст Ертан Сузгун Динамо досягло принципової домовленості зі своїм екс-капітаном Андрієм Ярмоленком

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У 32-річного вінгера цього літа добіг кінця контракт з Вест Хемом і нині він перебуває у статусі вільного агента. За даними джерела, заради повернення до Динамо Андрій відмовився від пропозицій Фулхема, а також низки турецьких клубів.

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Нагадаємо, що Ярмоленко виступав за Динамо з 2006 до 2017 року. За цей час вінгер відзначився 137 голами у 341 матчі, тричі ставши чемпіоном України та одного разу – найкращим бомбардиром УПЛ.

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Новий сезон чемпіонату України має стартувати наприкінці серпня. Участь у ньому візьмуть 16 клубів, а самі матчі пройдуть на території нашої країни попри воєнний стан. Щоправда, будуть і винятки з цих правил.