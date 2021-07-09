Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал самым полезным футболистом в составе команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы

Андрей Ярмоленко против сборной Швеции / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал самым полезным игроком своей команды на Евро-2020 по данным InStat Index. На счету Ярмоленко на чемпионате два гола – Нидерландам и Северной Македонии – и две результативные передачи. Ранее Зинченко не попал в тройку лучших украинцев на Евро по оценкам экспертов.

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При анализе игры ресурс делает акцент не только на количестве, но и на качестве ТТД. В итоге выводится определенный индекс – показатель эффективности игры.

Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной / Фото: УАФ

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В составе Украины полузащитник английского Вест Хэма Ярмоленко набрал 310 баллов, второе место у защитника киевского Динамо Виталия Миколенко – 305, третье – у лидера итальянской Аталанты Руслана Малиновского – 302 – сообщает Команда №1. Отмечается, что 31-летний Ярмоленко поучаствовал в 4 из 6 голов сборной Украины на Евро-2020.

При составлении рейтинга учитывались футболисты, которые провели на поле не менее 3 матчей. Напомним, что сборная Украины прекратила выступления на Евро-2020 в четвертьфинале, уступив Англии 0:4.

Ранее мы сообщали, украинцы – монстры перехватов и подборов на Евро-2020.

Тем временем Луческу сократил отпуск игрокам сборной Украины.