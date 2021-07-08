11 июля 22:00
Италия --
Англия --
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Зинченко не попал в тройку лучших в сборной Украины на Евро. Эксперты удивили оценками

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 11:27
Копировать ссылку
Бывший защитник Сергей Дирявка и экс-вратарь Юрий Вирт, которые стали тренерами, назвали украинцев, проявивших себя на чемпионате Европы
Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции
Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

Подопечные Андрея Шевченко покинули главный турнир года на стадии четвертьфинала, а на родине продолжают подводить итоги их выступления. Неординарные мысли высказали хорошо известные в Украине специалисты Сергей Дирявка и Юрий Вирт, которые в свое время привлекались в ряды сборной Украины. Оба тренера не включили в число троих лучших Александра Зинченко из Манчестер Сити. Хотя, например, аналитики WhoScored поставили его на первое место.

Накануне форвард сборной Украины приручил козла, а жена ушла в будущее.

50-летний уроженец Днепра Дирявка в тройку лучших включил Андрея Ярмоленко, Георгия Бущана и Илью Забарного. Его слова приводит сегодня сайт zbrirna.com:

"Думаю, что главный тренер сборной не совсем доволен результатом, многое не получилось. Я бы поставил команде четыре с минусом. Была тактическая гибкость, команда старалась не отходить от своего стиля игры, все время пытаясь через пас выходить из обороны.

Мне понравилась форма Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, который был заряжен на борьбу. Очень порадовал Илья Забарный, сыгравший уверенно на разных позициях. К минусам я бы отнес не оптимальное состояние лидеров – Александра Зинченко и Руслана Малиновского".

47-летний львовянин Юрий Вирт также оценил Ярмоленко и Бущана, но в ТОП-3 внес еще Яремчука:

"Мне понравился характер, который проявили с Нидерландами. Что-то подобное произошло и в матче со Швецией, когда сборная получила приличную и справедливую порцию критики после встречи с Австрией. Команда абсолютно не была готова к игре с австрийцами. Это вопрос к тренерскому штабу.

На протяжении ЧЕ были большие перепады в действиях коллектива, не хватало сбалансированности. Ротация была очень маленькой, свежести явно не хватало. Проигрывая без вариантов англичанам, стоило раньше попробовать других ребят".

Тем временем Луческу сократил отпуск игрокам сборной Украины.

Смотрите серию пенальти в полуфинале Италия – Испания:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять