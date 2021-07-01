2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украинцы – монстры перехватов и подборов: Матвиенко – второй на Евро, Зинченко – в топ-5

Елена Павлова Елена Павлова
1 июля, 16:16
Копировать ссылку
Футболисты сборной Украины очень эффективно отрабатывают в защите и в единоборствах на чемпионате Европы-2020
Александр Зинченко и Николай Матвиенко в топе Евро
Александр Зинченко и Николай Матвиенко в топе Евро / Фото: Reuters

Защитники сборной Украины Николай Матвиенко и Илья Забарный оказались среди лучших игроков Евро-2020 по количеству перехватов. А полузащитник "сине-желтых" Зинченко — в топ-5 по подборам. Ранее мы писали, что сборная Украины прилетела из Глазго в Рим, где 3 июля сыграет в четвертьфинале с Англией.

Читайте также: Шикарный отель сборной Украины в Риме: номера по 10 000, пиано-бар и вид на собор Святого Петра

У футболиста Шахтер Матвиенко на чемпионате уже 41 перехват – сообщает Команда №1. И он занимает второе место по этому показателю после защитника Швеции Маркуса Даниэльсона, у которого 43 перехвата. Но уже в матче с Англией может обойти шведа, который покинул турнир. А до этого сильно травмировал Беседина, правда, потом извинился перед украинцем.

Защитник сборной Украины Илья Забарный
Защитник сборной Украины Илья Забарный / Фото: Reuters

На третьем месте – защитник сборной Чехии Томаш Калас – 36 перехватов. На четвертой позиции защитник Динамо – Илья Забарный – 35.На десятом месте еще один игрок киевлян Александр Караваев – 28 перехватов. В общей сложности сборная Украины занимает 5-е место по перехватам – 51 в среднем за игру. На первом месте – сборная Швеции – 60.

Зинченко празднует гол в ворота Швеции
Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

У полузащитника Александра Зинченко 31 подбор на текущем Евро. Он уступает только чешскому защитнику Владимиру Цоуфалу – 34 подбора, немцу Матсу Хуммельсу – 33 и защитник сборной Нидерландов де Врею – 32. Украинец делит 4 строчку с полузащитником шведов Эмилем Форсбергом – 31.

Сборная Украины занимает 13-е место по подборам. В среднем за игру подопечные Андрея Шевченко делают по 51 подбору. На первом месте – сборная Польши – 68.

Ранее мы писали, что известен судья матча Украина – Англия.

А известный боксер Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять