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Львов --
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Черноморец --
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Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
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Я не сбежал и не прячусь – победа будет за нами! Украинский чемпион записал мощное видео

Любомир Луканюк
27 февраля, 12:34
Ярослав Амосов обратился к россиянам и призвал их не верить тому, что показывает местное телевидение

Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Чемпион смешанных единоборств в промоушне Bellator украинец Ярослав Амосов рассказал о готовности защищать Украину от вторжения российских войск.

"Наверное, многие подумали, что я сбежал, прячусь или еще что-то в этом духе. Но это не так. Я увозил свою семью в безопасную зону. Сейчас я вернулся и буду помогать защищать эту страну – как смогу, чем смогу.

Я люблю эту страну, родную нашу. В наш дом пришла Россия, устроила здесь войну. Гибнут многие люди невинные – женщины, дети. Нам приходится защищать эту страну. И у нас получается, друзья. И у нас это получится, потому что за нами правда.

Хочу обратиться к тем, кто на меня подписан из России. Что вам показывают по телевизору – можете не смотреть, это неправда. Я бы на вашем месте ваши новости даже бы не смотрел.

У нас идет настоящая война. Не могу понять тех людей, которые не верят, что русские войска зашли в Украину. Я это вижу своими глазами, я это слышу. Здесь происходят ужасные вещи. Но у нас все получится.

Друзья, объединяемся, помогаем друг другу. И у нас будет все хорошо. Правда за нами, победа тоже будет за нами", – заявил Амосов на своей странице в Instagram.

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