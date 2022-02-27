Я не втік і не ховаюсь – перемога буде за нами! Український чемпіон записав потужне відео

Чемпіон змішаних єдиноборств у промоушні Bellator українець Ярослав Амосов розповів про готовність захищати Україну від вторгнення російських військ.

"Напевно, багато хто подумав, що я втік, ховаюся чи ще щось у цьому дусі. Але це не так. Я відвозив свою сім'ю в безпечну зону. Зараз я повернувся і допомагатиму захищати цю країну – як зможу, чим зможу.

Я люблю цю країну, рідну нашу. До нашого дому прийшла Росія, влаштувала тут війну. Гинуть багато людей безневинних – жінки, діти. Нам доводиться боронити цю країну. І в нас виходить, друзі. І нам це вдасться, бо за нами правда.

Хочу звернутися до тих, хто на мене підписаний із Росії. Що вам показують по телевізору – можете не дивитись, це неправда. Я б на вашому місці ваші новини навіть не дивився б.

У нас триває справжня війна. Не можу зрозуміти тих людей, які не вірять, що російські війська зайшли в Україну. Я це бачу на власні очі, я це чую. Тут трапляються жахливі речі. Але у нас все вийде.

Друзі, об'єднуємось, допомагаємо один одному. І у нас буде все гаразд. Правда за нами, перемога теж буде за нами", – заявив Амосов на своїй сторінці у Instagram.