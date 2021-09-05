Я король – и не буду драться с Ломаченко. Чемпион унижает украинца

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не хочет давать реванш Василию Ломаченко. Ранее даже назывались гонорары боксеров.

"Победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Теперь он дерется с теми, кого я оставил позади. Смешно, когда говорят, что он вновь получит бой со мной.

Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые цели, вроде боя с Тейлором.

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Реванша не будет. Если бы я проиграл, мне бы они не дали реванша. Так а почему я тогда должен? Я не буду этого делать", – сказал Лопес Sky Sports.

Прошлой осенью Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Но продолжает убеждать, что выиграл тот бой. Хотя посмотрите решение судей. Оно убедительное: 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу Лопеса.

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