Я король – і не буду битися з Ломаченком. Чемпіон принижує українця

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не хоче давати реванш Василю Ломаченку. Раніше навіть називали гонорари боксерів.

"Перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Тепер він б'ється з тими, кого я залишив позаду. Смішно, коли кажуть, що він знову отримає бій зі мною. Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я маю більш значущі цілі, на кшталт бою з Тейлором. Реваншу не буде. Якби я програв, мені б вони не дали реваншу. Так а чому я тоді повинен? Я не буду цього робити", – сказав Лопес Sky Sports.

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Минулої осені Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але продовжує переконувати, що виграв той бій. Хоча подивіться рішення суддів. Воно переконливе: 116:112, 119:109 і 117:111 на користь Лопеса.

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