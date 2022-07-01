"Я им не верю": Александр Усик заявил о готовности убивать россиян

Усик готов мстить россиянам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

20 августа любители бокса смогут увидеть повторный бой между Усиком и Джошуа. В сентябре прошлого года Александр выиграл у Энтони в Лондоне и завоевал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Ради этого поединка Усик покинул ряды теробороны Киева и выехал из Украины. В интервью The Guardian боксер рассказал о своем решении и признался, что готов был выстрелить в россиянина.

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"Я боялся каждый день, пока был в теробороне. Я молился и просил: "Господи, пожалуйста, не дай никому попробовать убить меня. Не дай никому стрелять в меня. И, пожалуйста, не заставляй меня стрелять в другого человека". Но если бы я почувствовал опасность и угрозу для моей жизни или семьи, то убил бы российского солдата. Я действительно не хотел уезжать из страны и покидать свой город. Однажды я пришел в больницу, где раненые воины проходили реабилитацию. Они попросили меня подраться с Энтони Джошуа ради нашей страны. Они сказали, что если я поеду, то помогу стране даже больше, чем если буду воевать в Украине.

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Сейчас моя семья не в Украине, но много моих близких, друзей все еще остаются в стране. Я связываюсь с ними каждый день. Я интересуюсь их делами, потому что для меня очень важно, как они себя чувствуют и находятся ли в безопасном месте. Я хочу жить в Украине, сразу после боя с Джошуа вернусь домой. Я не верю в то, что говорят россияне, ведь они не показывают правду в своей стране. Они якобы бомбят военных, армейские батальоны. Но они не показывают, как бомбы прилетают в дома мирных жителей и больницы.

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Несколько дней назад в Киеве бомба попала в дом с мирными людьми. Недавно ракета попала в торговый центр в Кременчуге, где находились обычные люди. А российские солдаты говорят на ТВ, что украинцы стреляют друг в друга. Так что я не верю их словам".

Отметим, что этой ночью от обстрела пострадала Одесская область, в том числе дом в Белгород-Днестровском районе. При этом друг Усика Василий Ломаченко забыл отреагировать на атаку его родного региона.