"Я їм не вірю": Олександр Усик заявив про готовність вбивати росіян

Усік готовий мстити росіянам / Фото: Колаж: Сьогодні

20 серпня любителі боксу зможуть побачити повторний бій між Усиком та Джошуа. У вересні минулого року Олександр виграв у Ентоні в Лондоні і завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Заради цього поєдинку Усик залишив лави тероборони Києва та виїхав з України. В інтерв'ю The Guardian боксер розповів про своє рішення та зізнався, що готовий був вистрілити у росіянина.

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"Я боявся щодня, поки був у теробороні. Я молився і просив: "Господи, будь ласка, не дай нікому спробувати вбити мене. Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншу людину". Але якби я відчув небезпеку та загрозу для мого життя чи сім'ї, то вбив би російського солдата. Я справді не хотів їхати з країни і залишати своє місто. Якось я прийшов до лікарні, де поранені воїни проходили реабілітацію. Вони попросили мене побитися з Ентоні Джошуа заради нашої країни. Вони сказали, що якщо я поїду, то допоможу країні навіть більше, ніж якщо воюватиму в Україні.

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Зараз моя сім'я не в Україні, але багато моїх близьких, друзів все ще залишаються в країні. Я зв'язуюсь з ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, тому що для мене дуже важливо, як вони почуваються і чи перебувають у безпечному місці. Я хочу жити в Україні, одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Я не вірю у те, що кажуть росіяни, адже вони не показують правди в своїй країні. Вони нібито бомбардують військових, армійські батальйони. Але вони не показують, як бомби прилітають до будинків мирних жителів та лікарні.

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Кілька днів тому у Києві бомба влучила в будинок з мирними людьми. Нещодавно ракета влучила в торговельний центр у Кременчуці, де перебували звичайні люди. А російські солдати говорять на ТБ, що українці стріляють один одного. Тож я не вірю їхнім словам".

Зазначимо, що цієї ночі від обстрілу постраждала Одеська область, зокрема будинок у Білгород-Дністровському районі. При цьому друг Усика Василь Ломаченко забув відреагувати на атаку його рідного регіону.