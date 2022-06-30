Ему никто не даст! Александр Усик высмеял зарвавшегося Тайсона Фьюри

Украинский боксер подколол британца, который хочет 500 миллионов долларов за выход на ринг

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В конце лета состоится бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Первый поединок в прошлом году остался за украинцем. Александр тогда завоевал чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

В случае удачной защиты Усик может сразиться с Тайсоном Фьюри за объединение поясов, ведь "Цыганский король" сейчас является чемпионом по версии WBC. Правда, сам британец не хочет драться с Александром.

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Недавно Тайсон заявил, что готов вновь выйти на ринг лишь за 500 миллионов долларов. Сам Усик с иронией отреагировал на такие заявления Фьюри.

"Он шутит. 500 лямов? Кто ему даст 500 лямов? Я тоже хочу 500 миллионов. И что? Тайсон говорит, что не хочет со мной боксировать, ведь я не его уровня или еще что-то. Он меня боится".

Напомним, что в конце апреля Тайсон Фьюри добыл победу над Диллианом Уайтом. Британец одолел соотечественника в шестом раунде нокаутом. После поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, мотивировав это обещанием своей жене.