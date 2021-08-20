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Вырубил, как Кличко! Брутальный нокаут в ММА

Олег Люлька
20 августа, 10:54
На турнире по смешанным единоборствам PFL 8 в Голливуде бразилец Реннан Феррейра в первом же раунде жестоким ударом в голову отключил британца Стюарта Остина

Феррейра нокаутировал Остина. Фото - PFL

31-летнему бразильцу Реннану Феррейре хватило полминуты, чтобы ударом в подбородок нокаутировать 33-летнего Стюарта Остина из Великобритании.

Отметим, что по габаритам Феррейра напоминает братьев Кличко: рост 202 см, вес 114 кг. Поверженный им британец был легче (111 кг) и ниже (190 см).

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Добавим, что для бразильца по прозвищу Проблема эта победа оказалась шестой в ММА при двух поражениях.

Тогда как Остин потерпел седьмое поражение при 14 победах.

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