Вирубив, як Кличко! Брутальний нокаут в ММА

Феррейра нокаутував Остіна. Фото - PFL
31-річному бразильцеві Реннану Феррейрі вистачило півхвилини, аби ударом у підборіддя нокаутувати 33-річного Стюарта Остіна з Великої Британії.
Зазначимо, що за габаритами Феррейра нагадує братів Кличків: зріст 202 см, вага 114 кг. Повалений ним британець був легшим (111 кг) і нижчим (190 см).
Читайте також: Машина для вбивства! Кличко вразив фанатів своєю формою
Додамо, що для бразильця на прізвисько Проблема ця перемога виявилася шостою в ММА за двох поразок.
Позаяк Остін зазнав сьомої поразки за 14 перемог.
Читайте також:
- Осетина з відірваним пальцем вирубили в США: відео нокауту
- Б'є, як дід! Вражаючий дебют онука Мохаммеда Алі
- Бійця "приспали" ударом у голову. Жах із Парагваю
- Не на того нарвався: боєць MMA відбив власний автомобіль у викрадача
- Українець протримався в Москві менше двох раундів: відео яскравого нокауту
- Нокаут за 10 секунд: відео забійного удару в щелепу в MMA