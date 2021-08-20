Вирубив, як Кличко! Брутальний нокаут в ММА

Феррейра нокаутував Остіна. Фото - PFL

31-річному бразильцеві Реннану Феррейрі вистачило півхвилини, аби ударом у підборіддя нокаутувати 33-річного Стюарта Остіна з Великої Британії.

Зазначимо, що за габаритами Феррейра нагадує братів Кличків: зріст 202 см, вага 114 кг. Повалений ним британець був легшим (111 кг) і нижчим (190 см).

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Додамо, що для бразильця на прізвисько Проблема ця перемога виявилася шостою в ММА за двох поразок.

Позаяк Остін зазнав сьомої поразки за 14 перемог.