Вырос за две недели! Беременная жена лидера Динамо впервые показала свой животик

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram
Супруга лидера Динамо Виталия Буяльского Алина впервые показала фолловерам свой беременный животик.
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"Вот так выглядит сейчас мой пуз. И это – буквально за две недели вырос. Был более-менее плоский", – призналась в своих инстаграм-сториз Алина Буяльская
При этом на вопрос, кого хотят больше – мальчика или девочку – Алина Буяльская ответила: "У меня все об этом спрашивают. И разнополые дети – хорошо, и однополые – классно. Как будет, так будет".
Хотя, например, трехлетняя дочь Виталия и Алины Буяльских Злата на днях сказала, что хочет сестричку.
Буяльский и его семья / Фото: Instagram
Буяльский и его семья / Фото: Instagram
Алина Буяльская / Фото: Instagram
Напомним, в недавнем матче с Ворсклой, празднуя первый в своей карьере хет-трик, полузащитник Динамо Виталий Буяльский засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.
Позже супруга футболиста Алина Буяльская подтвердила, что они готовятся во второй раз стать родителями: "Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления".
Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram
Смотрите, как забивает Буяльский
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