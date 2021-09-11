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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Выпендреж Путина и его жены: провальную гимнастку в Кремле наградили, как золотую

Андрей Трофимов
11 сентября, 18:22
Дину Аверину, которая в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио проиграла израильтянке Линой Ашрам, в РФ чествовали, словно она выиграла

Путин с Кабаевой и Авериной / Фото: Getty Images, Reuters

Президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле вручил российской гимнастке Дине Авериной орден Дружбы за выступление на Олимпийских играх в Токио.

Фишка в том, что подобным образом в России принято награждать чемпионов Игр, а Дина Аверина привезла из Токио серебряную медаль. Таким образом руководство РФ решило сделать вид, что Аверина – чемпионка, а не неудачница.

"Что касается художественной гимнастики, то я уверен, что мы в любом случае остаемся лидерами в этом виде, что бы там ни происходило", – заявил при этом Путин.

Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

Сестра Дины Авериной Арина, в Токио ставшая четвертой, заявила, что их поддержала и олимпийская чемпионка-2004 Алина Кабаева. "Нам удалось поговорить. Она поддерживала, поздравляла", – говорит Арина.

Напомним, что Алину Кабаеву СМИ называют тайной женой Путина, родившей ему двух сыновей и дочку. Путин и Кабаева это опровергают.

Интересно, что ранее в РФ нашелся человек, признавший, что после поражения Дины Авериной от израильской гимнастки Линой Ашрам россиянам нечего кивать на судей. Олимпийская чемпионка Рио-2016 Вера Бирюкова назвала Филиппа Киркорова и других хейтеров судейства "бабушками на лавочках".

А известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова по поводу победы израильтянки Ашрам над россиянкой Авериной сказала: "Впервые в жизни Олимпийские игры судили объективно".

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