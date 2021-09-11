Випендрон Путіна і його дружини: провальну гімнастку в Кремлі нагородили, як золоту

Путінз Кабаевою і Аверіною / Фото: Getty Images, Reuters

Президент РФ Володимир Путін на прийомі в Кремлі вручив російській гімнастці Діні Аверіній орден Дружби за виступ на Олімпійських іграх у Токіо.

Фішка в тому, що таким чином в Росії заведено нагороджувати чемпіонів Ігор, а Діна Аверіна привезла з Токіо срібну медаль. У такий спосіб керівництво РФ вирішило показати, ніби для них Аверіна – чемпіонка, а не невдаха.

"Що стосується художньої гімнастики, то я впевнений, що ми в будь-якому разі залишаємося лідерами в цьому виді, що б там не відбувалося", – заявив Путін.

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

Сестра Діни Аверіної Аріна, яка в Токіо стала четвертою, заявила, що їх підтримала й олімпійська чемпіонка-2004 Аліна Кабаєва. "Нам вдалося поговорити. Вона підтримувала, вітала", – каже Аріна.

Нагадаємо, що Аліну Кабаєву ЗМІ називають таємною дружиною Путіна, яка народила йому двох синів і дочку. Путін і Кабаєва це спростовують.

Цікаво, що раніше в РФ знайшлася людина, яка визнала, що після поразки Діни Аверіної від ізраїльської гімнастки Ліной Ашрам росіянам нічого кивати на суддів. Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Віра Бірюкова назвала Філіпа Кіркорова та інших хейтерів суддівства "бабусями на лавочках".

А відома українська гімнастка Анна Різатдінова про перемогу ізраїльтянки Ашрам над росіянкою Аверіною сказала: "Уперше в житті Олімпійські ігри судили об'єктивно".