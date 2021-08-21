Геть звідси! В Ізраїлі розповіли, як таємну дружину Путіна вигнали із залу

Олімпійська чемпіонка-2004, яку ЗМІ називають дружиною і матір'ю дітей Путіна, на початку кар'єри зіткнулася з жорстким неприйняттям з боку тренера – одкровення про Кабаєву

Путін і Кабаєва / Фото: Getty Images

Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова вигнала Аліну Кабаєву з першого тренування.

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Про це розповіла колишня російська гімнастка Венера Заріпова, яка також була підопічною Вінер.

Нині Заріпова живе і працює в Ізраїлі, представниця якої Ліной Ашрам днями сенсаційно залишила росіянок без золота Ігор в Токіо.

"Приїхали в зал. Аліна була така пампушка, повненька. Ірина Олександрівна показує на Аліну: "Це хто така?" "Я привела", – відповідаю. "А ти хто така, геть звідси!" – завелася Вінер, ну все як завжди. Аліна перелякалася, забилася в куток, плаче. Я її вивела із залу, заспокоїла, кажу: "Сиди тут, все буде гаразд"

"Минуло кілька годин, знову заводжу Аліну до залу: "Давай, показуй, що вмієш". Вінер подивилася і трохи подобріла. "Твоя протеже?" – запитала. Відповідаю: "Дочка Марата Кабаєва, футболіста Пахтакора". Пропущу репліку щодо цього Вінер. Ірина Олександрівна запитала: "У кого тренується?". "Ні в кого", – відповідаю. "Не бреши". "Ні, чесно", – відповіла я. "Скажи татові, нехай віддасть її Малкіній, в "Трудові резерви", – сказала Вінер"

"Ось так вони познайомилися, Ірина Вінер та Аліна Кабаєва", – розповіла Заріпова в інтерв'ю ізраїльському 9-му каналу

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Нагадаємо, в 2013 році Володимир і Людмила Путіни оголосили про розлучення після 30 років шлюбу. Новою, таємною, дружиною Путіна, ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, яка, за даними медіа, народила йому двох синів і дочку.

Путін і Кабаєва це спростовують.

Повідомлялося, що діти Аліни Кабаєвої і Володимира Путіна записані на сестру ексгімнастки.

Зараз Путіну 68 років, Кабаєвій – 38.