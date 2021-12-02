3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Вылетит ли Шева: аналитики назвали тройку клубов, которые покинут Серию А

Олег Люлька
2 декабря, 09:31
Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, пребывает в зоне вылета чемпионата Италии, однако должна избежать понижения в классе – считают букмекеры

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

После разгромного поражения от Милана 0:3 Дженоа Андрея Шевченко осталась на 18-й строчке в чемпионате Италии.

Напомним, команды с 18 по 20 места по итогам сезона вылетят во второй дивизион – Серию B.

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Однако аналитики букмекерских контор считают, что команде Шевы все-таки удастся спастись, а в классе понизятся другие клубы – Салернитана, Кальяри и Специя, цвета которой на правах аренды защищает экс-подопечный Шевченко по сборной Украины Виктор Коваленко.

КОТИРОВКИ НА ВЫЛЕТ В СЕРИЮ B

  • Салернитана – 1.1
  • Кальяри – 1.57
  • Специя – 1.67
  • Дженоа – 2.00
  • Венеция – 2.88

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До конца чемпионата Италии Дженоа, руководимой Шевой, остается сыграть 23 матча.

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

Ранее Шевченко заявлял: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как выигрыш Лиги чемпионов".

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