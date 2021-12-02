Вылетит ли Шева: аналитики назвали тройку клубов, которые покинут Серию А

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters
После разгромного поражения от Милана 0:3 Дженоа Андрея Шевченко осталась на 18-й строчке в чемпионате Италии.
Напомним, команды с 18 по 20 места по итогам сезона вылетят во второй дивизион – Серию B.
Однако аналитики букмекерских контор считают, что команде Шевы все-таки удастся спастись, а в классе понизятся другие клубы – Салернитана, Кальяри и Специя, цвета которой на правах аренды защищает экс-подопечный Шевченко по сборной Украины Виктор Коваленко.
КОТИРОВКИ НА ВЫЛЕТ В СЕРИЮ B
- Салернитана – 1.1
- Кальяри – 1.57
- Специя – 1.67
- Дженоа – 2.00
- Венеция – 2.88
До конца чемпионата Италии Дженоа, руководимой Шевой, остается сыграть 23 матча.
РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА
- 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
- 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
- 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
- 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
- 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)
Ранее Шевченко заявлял: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как выигрыш Лиги чемпионов".