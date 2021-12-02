3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Чи вилетить Шева: аналітики назвали трійку клубів, які залишать Серію А

Олег Люлька
2 грудня, 09:31
Дженоа, очолювана Андрієм Шевченком, перебуває у зоні вильоту чемпіонату Італії, однак має уникнути пониження у класі – вважають букмекери

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Після розгромної поразки від Мілана 0:3 Дженоа Андрія Шевченка залишилася на 18-му рядку у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, команди з 18 по 20 сходинки за підсумками сезону вилетять до другого дивізіону – Серії B.

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Проте аналітики букмекерських контор вважають, що команді Шеви все-таки вдасться врятуватися, а в класі понизяться інші клуби – Салернітана, Кальярі та Спеція, кольори якої на умовах оренди захищає експідопічний Шевченка по збірній України Віктор Коваленко.

КОТИРУВАННЯ НА ВИЛІТ ДО СЕРІЇ B

  • Салернітана – 1.1
  • Кальярі – 1.57
  • Спеція – 1.67
  • Дженоа – 2.00
  • Венеція – 2.88

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До кінця чемпіонату Італії Дженоа, керованій Шевою, залишається зіграти 23 матчі.

РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

  • 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)
  • 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
  • 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
  • 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
  • 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

Раніше Шевченко заявляв: "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів".

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