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Вы же вроде разошлись? Горячая блондинка на яхте в объятиях звезды Динамо

Андрей Трофимов
15 августа, 23:09
Украинская теннисистка Ольга Янчук поделилась новыми откровенными снимками с люксембургским вингером киевского Динамо Жерсоном Родригесом

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

"На всю жизнь", – так подписала в Instagram Ольга Янчук свои новые снимки с Жерсоном Родригесом, на которых парочка целуется и наслаждается видами с яхты.

"Любовь", – оставил комментарий под этими кадрами сам футболист

При этом один из подписчиков теннисистки Ольги Янчук удивился: "Вы же вроде разошлись? Или..."

Напомним, буквально в июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, написав в соцсетях: "Да, сейчас я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками".

Однако едва ли не сразу же Ольга удалила ту публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его: "Люблю тебя, Жерсон Родригес".

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Отметим, что в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила футболисту сына, которого назвали Жерсоном Джуниором.

При этом у Жерсона есть сын и от предыдущих отношений.

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