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Ви ж начебто розійшлися? Гаряча блондинка на яхті в обіймах зірки Динамо

Андрій Трофімов
15 серпня, 23:09
Українська тенісистка Ольга Янчук поділилася новими відвертими знімками з люксембурзьким вінгером київського Динамо Жерсоном Родрігесом

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

"На все життя", – так підписала в Instagram Ольга Янчук свої нові знімки з Жерсоном Родрігесом, на яких парочка цілується і насолоджується видами з яхти.

"Любов", – залишив коментар під цими кадрами сам футболіст

При цьому один із підписників тенісистки Ольги Янчук здивувався: "Ви ж начебто розійшлися? Чи..."

Нагадаємо, в червні Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, написавши в соцмережах: "Так, зараз я самотня жінка. Ми більше не одне ціле. З моменту нашої зустрічі минуло два чудових роки. Ми були найкращими друзями, коханцями".

Однак ледве не відразу ж Ольга видалила ту публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його: "Люблю тебе, Жерсон Родрігес".

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Відзначимо, що в листопаді минулого року Ольга Янчук народила футболістові сина, якого назвали Жерсоном Джуніором.

При цьому у Жерсона є син і від попередніх стосунків.

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