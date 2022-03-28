Вся правда о Тимощуке: хвастался контактами с ФСБ, перевел имущество в Россию, играл за РПЦ

Виталий Юрченко рассказал много информации об Анатолии Тимощуке / Фото: Футбол 24

Полномасштабная война России против Украины длится уже больше месяца. Армия Путина беспощадно уничтожает наши города и убивают мирное население. Жертвами фашистов стали уже более сотни детей!

Почти все украинские спортсмены объединились в поддержке нашей армии, а некоторые даже пошли в ряды теробороны или ВСУ. Впрочем, есть такие уникумы, которые продолжают игнорировать наличие войны.

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Самый яркий пример – рекордсмен сборной Украины по количеству сыгранных матчей Анатолий Тимощук. Уроженец Луцка засунул язык поглубже и продолжает как ни в чем ни бывало работать в Зените.

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Недавно в сеть попали документы, подтверждающие связь Тимощука с ФСБ РФ. Такую информацию подтвердил и бывший менеджер украинца Виталий Юрченко.

"Этот документ был отправлен после первых публичных выступлений его бывшей жены Надежды. Очень интересное дело. Некоторое время я консультировался с ведущими украинскими журналистами – стоит ли это публиковать. У меня был собственный анализ всех событий.

Есть много прямых и непрямых подтверждений та доказательств. Например, все водители, которые обслуживали Тимощука в Санкт-Петербурге, были работниками местного ОМОНа. У него было много личных контактов как с представителями политических элит России, так и с силовыми ведомствами. Если его останавливала полиция, идет "звонок другу" – и все, отпускали. В последнее время он этим очень хвастался и даже специально нарушал правила вождения. Тимощук дружит, к примеру, с сыном Боярского, который сейчас отключает россиян от Instagram, Facebook, всех соцсетей.

Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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У него были личные контакты с Умновым, помощником Министра МВД России, тот самый Миллер и Медведев из "Газпрома". В последние годы он активно сотрудничал с РПЦ, даже стал игроком их команды. Позже оказалось, что адвокаты по его делу имеют отношение к партии "Единая Россия".

Было много других фактов личных контактов с откровенными предателями и врагами Украины, как Мармазов, например. То есть, потихоньку складываются все пазлы. Про контакты с ФСБ он говорил лично – и не только мне, а и друзьям. Хвастался. Но, с другой стороны, могу сказать, что после больших побед Зенита и успехов сборной Украины, Тимощук имел высокий рейтинг среди украинских спортсменов. У него была уникальная ситуация, ведь он родился на западе Украины, но имел уважение и на востоке. Многие украинские политики с ним контактировали – вплоть до президентов. По крайней мере, с последними тремя он точно был знаком лично. Утечка информации могла быть спровоцирована даже женщиной, которая живет с Тимощуком.

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук / Фото: Facebook

Чтобы избежать раздела имущества во время развода с Надеждой, он все состояние перевел в Россию из разных уголков мира и сделал эту женщину бенефициаром. Они не женаты, поэтому это не имущество, приобретенное во время совместной жизни.

Так что ей выгодно его "злить", чтобы стать полным бенефициаром всего состояния. К слову, приватно или публично информация про сотрудничество с Россией им не была опровергнута..."

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Напомним, что в 2017 году после окончания игровой карьеры Тимощук решил войти в тренерский штаб Зенита. Также он стал жить с российской художницей Анастасией Климовой, с которой у него также родились две дочери.