Вся правда про Тимощука: хизувався контактами з ФСБ, перевіз майно до Росії, грав за РПЦ

Віталій Юрченко розповів багато інформації про Анатолія Тимощука / Фото: Футбол 24

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад місяць. Армія Путіна нещадно знищує наші міста та вбивають мирне населення. Жертвами фашистів стали вже понад сотню дітей!

Майже всі українські спортсмени об'єдналися у підтримці нашої армії, а деякі навіть пішли до лав тероборони чи ЗСУ. Проте є такі унікуми, які продовжують ігнорувати наявність війни.

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Найяскравіший приклад – рекордсмен збірної України за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук. Уродженець Луцька засунув язик якомога глибше і продовжує як нічого не було працювати в Зеніті.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

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Нещодавно до мережі потрапили документи, що підтверджують зв'язок Тимощука з ФСБ РФ. Таку інформацію підтвердив колишній менеджер українця Віталій Юрченко.

"Цей документ було відправлено після перших публічних виступів його колишньої дружини Надії. Дуже цікава справа. Якийсь час я консультувався з провідними українськими журналістами – чи це варто публікувати. У мене був власний аналіз усіх подій.

Є багато прямих і непрямих підтверджень та доказів. Наприклад, усі водії, які обслуговували Тимощука у Санкт-Петербурзі, були працівниками місцевого ОМОНу. Він мав багато особистих контактів як із представниками політичних еліт Росії, і з силовими відомствами. Якщо його зупиняла поліція, йде "дзвінок другові" – і всі відпускали. Останнім часом він цим дуже вихвалявся і навіть спеціально порушував правила водіння. Тимощук товаришує, наприклад, із сином Боярського, який зараз відключає росіян від Instagram, Facebook, усіх соцмереж.

Тимощука не хвилює горе українського народу / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

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У нього були особисті контакти з Умновим, помічником Міністра МВС Росії, Міллером і Медведєвим з "Газпрому". В останні роки він активно співпрацював із РПЦ, навіть став гравцем їхньої команди. Пізніше виявилося, що адвокати у його справі стосуються партії "Єдина Росія".

Було багато інших фактів особистих контактів із відвертими зрадниками та ворогами України, як Мармазов, наприклад. Тобто потихеньку складаються всі пазли. Про контакти з ФСБ він говорив особисто – і не лише мені, а й друзям. Хизувався. Але, з іншого боку, можу сказати, що після великих перемог Зеніту та успіхів збірної України Тимощук мав високий рейтинг серед українських спортсменів. Він мав унікальну ситуацію, адже він народився на заході України, але мав повагу і на сході. Багато українських політиків з ним контактували – аж до президентів. Принаймні, з останніми трьома він точно був знайомий особисто. Витік інформації міг бути спровокований навіть жінкою, яка живе з Тимощуком.

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук / Фото: Facebook

Щоб уникнути поділу майна під час розлучення з Надією, він усі статки перевів у Росію з різних куточків світу і зробив цю жінку бенефіціаром. Вони не одружені, тому це не майно, набуте під час спільного життя.

Отже, їй вигідно його "злити", щоб стати повним бенефіціаром всього стану. До речі, приватно чи публічно інформацію про співпрацю з Росією він не спростовував..."

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Нагадаємо, що у 2017 році після закінчення ігрової кар'єри Тимощук вирішив увійти до тренерського штабу Зеніту. Також він став жити з російською художницею Анастасією Клімовою, з якою у нього також народилися дві дочки.