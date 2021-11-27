Все, ты уже пациент: Усик показал пацану убийственную тройку (видео)

Усик преподал урок юному боксеру / Фото: Instagram

Чемпионские пояса, добытые в победном бою с Энтони Джошуа, не вскружили голову Александру Усику.

Равно как и космический гонорар в $18 миллионов.

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Знаменитый украинец с легкостью поделился с юными боксерами секретами мастерства, сделавшими его одним из двух лучших супертяжей планеты – наряду с Тайсоном Фьюри.

Во время мастер-класса Усик подозвал к себе паренька и продемонстрировал свою коронную тройку – правой в голову, левой в живот и снова правой в голову – против которой не сумел найти противоядия уже не один десяток соперников Александра.

Видео опубликовал Luckypunchnet.

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"Только что ты сел на ногу и оттянулся вот так. Все, ты уже тот пациент, который нужен, – сказал парню Усик. – Смотри, я, например, тебя атакую – ты просто прижимаешь подбородок и быстро выкидываешь тройку. Пробил. Отсюда встретил в живот. И отсюда ты вышел. Все, комбинация закрыта".

"Спасибо", – слегка застеснявшись, тем не менее не забыл поблагодарить Усика за совет юный боксер.

Напомним, в марте-апреле должен состояться реванш Усик – Джошуа.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В случае победы в повторном поединке с Джошуа, Усик сможет поспорить с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.