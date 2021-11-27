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Усе, ти вже пацієнт: Усик показав хлопцеві убивчу трійку (відео)

Андрій Трофімов
27 листопада, 17:20
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі поділився секретами майстерності з підростаючим поколінням боксерів

Усик дав урок юному боксеру / Фото: Instagram

Чемпіонські пояси, здобуті в переможному бою з Ентоні Джошуа, не запаморочили голову Олександру Усику.

Так само як і космічний гонорар у $18 мільйонів.

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Знаменитий українець з легкістю поділився з юними боксерами секретами майстерності, які зробили його однім із двох найкращих суперважів планет – поряд із Тайсоном Ф'юрі.

Під час майстер-класу Усик покликав до себе хлопця і продемонстрував свою коронну трійку – правою в голову, лівою в живіт і знову правою в голову – проти якої не зумів знайти протиотруту вже не один десяток суперників Олександра.

Відео опублікував Luckypunchnet.

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"Щойно ти сів на ногу і відтягнувся ось так. Усе, ти вже той пацієнт, який потрібен, – сказав хлопцю Усик. – Дивись, я, наприклад, тебе атакую – ти просто притискаєш підборіддя і швидко викидаєш трійку. Пробив. Звідси зустрів у живіт. І звідси ти вийшов. Усе, комбінація закрита".

"Дякую", – дещо засоромившись, не забув подякувати Усику за пораду юний боксер.

Нагадаємо, у березні-квітні має відбутися реванш Усик – Джошуа.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

У разі перемоги у повторному поєдинку з Джошуа, Усик зможе посперечатися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.