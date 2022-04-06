"Все будет Украина, в том числе и Крым": Усик отвечает оккупантам

Александр Усик со своей женой Екатериной

Военная агрессия России против Украины длится уже более 40 дней. Фашистская агрессия сплотила украинский народ и наших спортсменов.

Нашу страну активно поддерживает боксер Александр Усик. Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину в первые дни войны и сразу же вступил в тероборону Киева.

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Из-за этого оккупационная власть Крыма, где и родился боксер, решила лишить Усика награды "За верность долгу". Такое решение захватчиков рассмешило жену Александра. На своей страничке в Instagram Екатерина ответила так называемому премьер-министру Крыма Сергею Аксенову.

"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут. Сергей Валериевич, по-моему. Короче, беги, лола, беги! Потому что чувствую, что горит у тебя уже одно место очень сильно. Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал? Все будет Украина. Крым тоже был и будет".

Напомним, что за последние восемь лет Александр Усик часто избегал вопросов о территориальной принадлежности крымского полуострова. Если сначала боксер уверенно заявлял о том, что Крым – это Украина, то позже стал увиливать от ответа.

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Впрочем, с начала вторжения Александр стал называть вещи своими именами. К слову, недавно Усик покинул Украину и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа