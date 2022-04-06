"Все буде Україна, зокрема і Крим": Усик відповідає окупантам

Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною

Військова агресія Росії проти України триває вже понад 40 днів. Фашистська агресія згуртувала український народ та наших спортсменів.

Нашу країну активно підтримує боксер Олександр Усик. Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі повернувся до України в перші дні війни і одразу вступив до тероборони Києва.

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Через це окупаційна влада Криму, де й народився боксер, вирішила позбавити Усика нагороди "За вірність обов'язку". Таке рішення загарбників розсмішило дружину Олександра. На своїй сторінці в Instagram Катерина відповіла так званому прем'єр-міністру Криму Сергію Аксьонову.

"Хочу передати привіт Аксьонову, не знаю, як його звуть. Сергій Валерійович, на мою думку. Коротше, біжи, лола, біжи! Тому що відчуваю, що горить у тебе вже одне місце дуже сильно. Якщо ти навіть про нас згадав, то вже зовсім все погано. Як можна забрати те, чого не дав? Все буде Україна. Крим також був і буде".

Нагадаємо, що за останні вісім років Олександр Усик часто уникав питань щодо територіальної приналежності кримського півострова. Якщо спочатку боксер впевнено заявляв про те, що Крим – це Україна, то пізніше став ухилятися від відповіді.

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Втім, від початку вторгнення Олександр став називати речі своїми іменами. До речі, нещодавно Усик залишив Україну і почав підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа