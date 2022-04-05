Цирк для идиотов: оккупанты лишат Усика наград в Крыму

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Агрессия фашистов сплотила украинский народ, а также наших спортсменов.
Активно поддерживает страну и боксер Александр Усик. В первые дни войны чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева для защиты столицы от оккупантов.
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Такая патриотическая позиция боксера не осталась без внимания в оккупированном Крыму, где родился Усик. Так называемая власть на полуострове решила лишить Усика награды "За верность долгу".
Об этом заявил так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов. Также оккупант собирается лишить наград экс-президента Украины Леонида Кучму и бывшего премьера АР Крым Сергея Куницына.
Напомним, что за последние восемь лет Александр Усик неоднократно избегал вопросов о территориальной принадлежности Крыма. Если сначала боксер уверенно заявлял о том, что Крым – это Украина, то позже стал увиливать от ответа.
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Впрочем, с начала вторжения Александр стал называть вещи своими именами. К слову, недавно Усик покинул Украину и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа