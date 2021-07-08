Вратаря Дании пытались заслепить в момент пенальти

Болельщики сборной Англии светили лазерной указкой в лицо Касперу Шмейхелю, что не помешало голкиперу датчан отбить 11-метровый в исполнении Гарри Кейна

Шмейхель подвергся лазерной атаке на Евро-2020 / Фото: Twitter

Английские фанаты во время полуфинального матча Евро-2020 против Дании 2:1 мешали датскому вратарю Касперу Шмейхелю лазерной указкой. В частности, его пытались заслепить во время пенальти, назначенного в овертайме.

Несмотря на попадание лазером прямо в лицо, Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Гарри Кейна, однако с добивания кипер все же пропустил мяч от форварда Тоттенхэма, который оказался для Англии победным.

Напомним, что пенальти, назначенное в ворота Дании после падения Стерлинга, вызвало бурные споры. Как мы писали ранее, Моуринью в шоке от того, как Англию протащили в финал Евро. "Пенальти на Стерлинге точно не было", – заявил Жозе.

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У Стерлинга нырок как у Фелпса, а на VAR была королева Елизавета II – такая реакция соцсетей на скандальный пенальти в пользу Англии.

При этом сам Стерлинг уверяет, что пенальти было чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил ногу и зацепил меня", – говорит Рахим.

Напомним, в финале Евро, 11 июля на "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.