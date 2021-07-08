Это точно не пенальти! Моуринью в шоке от того, как Англию протащили в финал Евро

Жозе не понимает, как арбитр мог назначить 11-метровый за нырок Рахима Стерлинга, но больше всего португальца удивляет, что это решение не отменил VAR

Моуринью возмущен пенальти в пользу Англии / Фото: Reuters

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью, работавший в Челси, МЮ и Тоттенхэме, раскритиковал судейство полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания 2:1. Португальский специалист убежден, что победный мяч англичане забили после несправедливо назначенного пенальти нидерландским рефери Данни Маккели.

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"Да, потрясающая игра, но я не уверен, что вы хотите прислушиваться к моему мнению. Я говорю так, как вижу. Это точно не пенальти. Победила лучшая команда, Англия заслужила победу. Англия была фантастической, но для меня это не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решения рефери. И еще меньше я не понимаю того факта, что VAR не отменил решение судьи", – приводит слова Моуринью TalkSPORT

Напомним, 11-метровый в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Форварда МанСити обвиняют в том, что он "нырял". При этом сам Стерлинг заявляет, что пенальти – чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил правую ногу и зацепил меня", – говорит Рахим.

Нападающий Англии Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принес победу англичанам, которые в финале Евро, 11 июля на "Уэмбли", сыграют с Италией.

Видео скандального пенальти в ворота Дании