Впервые с 1962 года! Сборная Великобритании наконец-то выиграла на чемпионате мира

Сборная Великобритании слушает национальный гимн после победы над белорусами / Фото: Twitter
Сегодня на чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь – 4:3.
Интересно, что в последний раз британцы смогли одержать победу в основное время в рамках высшего дивизиона 59 лет назад. 9 марта 1962 года сборная Великобритании победила Финляндию со счетом – 7:5.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".
Кроме того, власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.
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